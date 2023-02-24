Монголия будет экспортировать органическую продукцию в Европу

CentralAsia (MNG) - BioFach 2023, выставка номер один в секторе органической пищевой промышленности, прошла с 14 по 17 февраля в Messe Nuremberg, Германия.

В этой выставке приняли участие 12 представителей Постоянного комитета по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству Великого Государственного Хурала, Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Монгольского агентства по стандартизации и метрологии, Монгольского национального органа по аккредитации, Департамента продовольствия и сельского хозяйства аймака Дундговь и ООО SFCS Certification участвовали при поддержке Проекта по продвижению экспорта, финансируемого Всемирным банком и ЮНИДО, сообщает man.com.

В этом году 34-й раунд BioFach-2023 привлек 36 000 посетителей-специалистов и около 51 000 посетителей-специалистов из 135 стран. Эта выставка считается важнейшей площадкой трендов и заказов для профессионалов и производителей и, следовательно, лучшим B2B-событием года.

В настоящее время органическое сельское хозяйство практикуется в 191 стране, а 76,4 млн га сельскохозяйственных угодий органически управляются не менее чем 3,1 млн фермеров. Рынок органической продукции достиг 124,8 млрд евро, увеличившись на 1,7% в 2022 году. Во время выставки Министерство сельского хозяйства США объявило о плане поддержки текущих и переходных органических фермеров на сумму 300 млн долларов.

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