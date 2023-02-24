MIAT Mongolian Airlines планирует прямые рейсы в Сан-Франциско

CentralAsia (MNG) - Флагманский авиаперевозчик Монголии работает над подключением к Сан-Франциско, штат Калифорния.

Прямые рейсы между США и Монголией? Да. MIAT Mongolian Airlines приобретает два лайнера Boeing 787-9 Dreamliner, и в сообщениях говорится, что авиакомпания хочет стыковаться с аэропортом в Калифорнии, пишет Simple Flying.

Флагманский авиаперевозчик Монголии приобрел Boeing 787 и намерен приобрести еще один. Варианта 787-9 с дальностью полета 7 565 морских миль (14 010 км) более чем достаточно для беспосадочного перелета на расстояние 5 025 морских миль (9 306 км) между монгольским аэропортом Улан-Батор (UBN) и международным аэропортом Сан-Франциско (SFO).

Самолет был арендован еще в 2019 году у Air Lease Corporation.

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