США объявили новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд. Что в него вошло?

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CentralAsia (CA) - Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете помощи Украине. Пентагон окажет Киеву военную помощь на сумму $2 млрд. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

В частности, Соединенные Штаты предоставляют дополнительные беспилотные летательные аппараты, оборудование для борьбы с БПЛА и средствами радиоэлектронной борьбы, а также критические запасы боеприпасов для артиллерии и средств высокоточной стрельбы, которые усилят способность Украины отражать российскую агрессию.

Этот пакет помощи в сфере безопасности включает:

- Дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

- Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

- Беспилотный авиационный комплекс CyberLux K8;

- БПЛА Switchblade 600;

- БПЛА Altius-600;

- БПЛА Jump 20;

- Средства противодействия БПЛА и обнаружения средств радиоэлектронной борьбы;

- Средства разминирования;

- Оборудование для обеспечения защищенной связи.

Минобороны США также распространило заявление главы Пентагона Ллойда Остина в связи с годовщиной ввода войск России в Украину. По его словам, за год США предоставили Украине военную помощь на $32 млрд, еще $20 млрд — союзники. США передали Украине 1,6 тыс. систем Stinger, 8,5 тыс. Javelin, 232 гаубиц и более 2 млн боеприпасов, 38 систем HIMARS, батарею ПВО Patriot, 8 систем NASAMS, 109 БМП Bradley, 31 танк Abrams и 90 БМП Stryker.