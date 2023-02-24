США объявили новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд. Что в него вошло?

- Азия и мир, политика
- 17:02, 24 февраля 2023
- Просмотров: 1724
CentralAsia (CA) - Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете помощи Украине. Пентагон окажет Киеву военную помощь на сумму $2 млрд. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
В частности, Соединенные Штаты предоставляют дополнительные беспилотные летательные аппараты, оборудование для борьбы с БПЛА и средствами радиоэлектронной борьбы, а также критические запасы боеприпасов для артиллерии и средств высокоточной стрельбы, которые усилят способность Украины отражать российскую агрессию.
Этот пакет помощи в сфере безопасности включает:
- Дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
- Беспилотный авиационный комплекс CyberLux K8;
- БПЛА Switchblade 600;
- БПЛА Altius-600;
- БПЛА Jump 20;
- Средства противодействия БПЛА и обнаружения средств радиоэлектронной борьбы;
- Средства разминирования;
- Оборудование для обеспечения защищенной связи.
Минобороны США также распространило заявление главы Пентагона Ллойда Остина в связи с годовщиной ввода войск России в Украину. По его словам, за год США предоставили Украине военную помощь на $32 млрд, еще $20 млрд — союзники. США передали Украине 1,6 тыс. систем Stinger, 8,5 тыс. Javelin, 232 гаубиц и более 2 млн боеприпасов, 38 систем HIMARS, батарею ПВО Patriot, 8 систем NASAMS, 109 БМП Bradley, 31 танк Abrams и 90 БМП Stryker.