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«Монгольский экономический форум 2023» пройдет в июле

CentralAsia (MNG) -  В связи с объявлением правительством 2023-2025 гг. «Годами посещения Монголии» и туризмом в качестве приоритетного сектора Монголии, «Монгольский экономический форум 2023» пройдет с 14 по 15 июля 2023 г.

Министр экономики и развития, Хурэлбаатар Чимэд будет работать председателем Рабочей группы по организации Монгольского экономического форума, а министр культуры Номин Чинбат — заместителем председателя.

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