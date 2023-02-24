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Глава Минобороны Украины заявил о подготовке контрнаступления
Алексей Резников
Алексей Резников

CentralAsia (CA) -  Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке Вооруженными силами контрнаступления.

«Будет контрнаступление. Мы прилагаем все усилия, чтобы подготовить и обеспечить его», - заявил Резников в Facebook.

По его словам, год назад Украине было сложно достать «серьезное оружие», а сейчас западные страны видят, что Украина - это «щит Европы на востоке» и сейчас в «войне» наступает новый период.

«Мы вступаем в новый период. С новой задачей - одержать победу. Год назад многие ожидали, что Украины через несколько недель не станет. Все изменилось. Сегодня основной вопрос на повестке дня - какой будет победа Украины? Ответ прост. Победа - это освобождение всех наших территорий до границ 1991 года и ликвидация опасности со стороны России», - сообщил Резников.

Глава Минобороны отметил, что Украина в этой битве не одна - есть коалиция из 54 стран, которые ее поддерживают.

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