Глава Минобороны Украины заявил о подготовке контрнаступления

Алексей Резников

CentralAsia (CA) - Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке Вооруженными силами контрнаступления.

«Будет контрнаступление. Мы прилагаем все усилия, чтобы подготовить и обеспечить его», - заявил Резников в Facebook.

По его словам, год назад Украине было сложно достать «серьезное оружие», а сейчас западные страны видят, что Украина - это «щит Европы на востоке» и сейчас в «войне» наступает новый период.

«Мы вступаем в новый период. С новой задачей - одержать победу. Год назад многие ожидали, что Украины через несколько недель не станет. Все изменилось. Сегодня основной вопрос на повестке дня - какой будет победа Украины? Ответ прост. Победа - это освобождение всех наших территорий до границ 1991 года и ликвидация опасности со стороны России», - сообщил Резников.

Глава Минобороны отметил, что Украина в этой битве не одна - есть коалиция из 54 стран, которые ее поддерживают.