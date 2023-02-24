Минобороны России заявило об уничтожении командного пункта ВСУ в районе Авдеевки

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CentralAsia (CA) - Российские войска за последние сутки уничтожили командный пункт ВСУ в районе Авдеевки (ДНР) и пункт управления в районе села Перемога (Харьковская область), сообщило Минобороны России.

«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ. <...> В районе населенного пункта Перемога Харьковской области поражен пункт управления 127-й бригады территориальной обороны», — сказано в сообщении.

Помимо этого, по данным Минобороны:

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск нанесено «комплексное огневое поражение» по всей линии боевого соприкосновения. Потери противника на данном направлении составили до 240 украинских военнослужащих, два танка и семь боевых бронированных машин;

На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар и Пречистовка. За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк и две боевые машины пехоты;

В районах населенных пунктов Раздольное, Богатырь (ДНР) и Малиновка (Запорожской области) уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ;

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», три гаубицы Д-30, а также склад с боеприпасами 104-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области;

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда «HIMARS» и «Ураган», а также уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны РФ, за год боевых действий украинская сторона потеряла: 387 самолетов, 210 вертолетов, 3228 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 8011 танков и других боевых бронированных машин, 1044 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8518 единиц специальной военной автомобильной техники.