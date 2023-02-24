Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 365 дней военных действий

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CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личный состав - 146 820 (+970);

танки ‒ 3 363 (+13) ед;

боевые бронированные машины ‒ 6 600 (+7);

артиллерийские системы – 2 363 (+11);

РСЗО – 474 (+3);

средства ПВО ‒ 247 (+3);

самолеты - 299;

вертолеты – 287;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 033 (+4);

крылатые ракеты ‒ 873;

корабли /катера ‒ 18;

автомобильная техника и автоцистерны – 5 224 (+9);

специальная техника ‒ 229 (+1).