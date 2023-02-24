Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 365 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:53, 24 февраля 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личный состав - 146 820 (+970);
танки ‒ 3 363 (+13) ед;
боевые бронированные машины ‒ 6 600 (+7);
артиллерийские системы – 2 363 (+11);
РСЗО – 474 (+3);
средства ПВО ‒ 247 (+3);
самолеты - 299;
вертолеты – 287;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 033 (+4);
крылатые ракеты ‒ 873;
корабли /катера ‒ 18;
автомобильная техника и автоцистерны – 5 224 (+9);
специальная техника ‒ 229 (+1).
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