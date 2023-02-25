Илон Маск считает, что новая функция Google Photos «понравилась бы Сталину»
- Азия и мир, общество
- 12:22, 25 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - «Понравилось бы Сталину», прокомментировал Илон Маск новую функцию Google Photos, позволяющую удалять с фотографий изображения людей.
Google анонсировал в Твиттере, что подписчики GoogleOne на Android и iOS смогут пользоваться новыми функциями.
Илон Маск в комментариях под постом опубликовал снимок Сталина и его соратников – Молотова, Ворошилова и Ежова, на котором после ареста был заретуширован глава НКВД Ежов.
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