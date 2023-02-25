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Илон Маск считает, что новая функция Google Photos «понравилась бы Сталину»

CentralAsia (CA) -  «Понравилось бы Сталину», прокомментировал Илон Маск новую функцию Google Photos, позволяющую удалять с фотографий изображения людей.

Google анонсировал в Твиттере, что подписчики GoogleOne на Android и iOS смогут пользоваться новыми функциями.

Илон Маск в комментариях под постом опубликовал снимок Сталина и его соратников – Молотова, Ворошилова и Ежова, на котором после ареста был заретуширован глава НКВД Ежов.

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