экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Узбекистана распорядился наладить в стране сборку беспилотников
Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв поручил организовать в стране сборку беспилотников, говорится на сайте главы государства.

24 февраля Мирзиёев посетил Высшее военное авиационное училище. Во время визита он дал указания «по дальнейшему укреплению воздушной обороны, исходя из наблюдающихся в мире вызовов, наладить экспериментальную сборку беспилотных летательных аппаратов».

В январе 2022 года в Узбекистане начали производить беспилотники «Лочин» («Сокол»). Производством дронов занялся созданный при Госкомоборонпроме Научно-производственный центр беспилотных авиационных комплексов. Беспилотники и квадракоптеры Lochin могут использоваться как для разведки, нанесения ударов, наблюдения в режиме реального времени, сбора информации и управления артиллерийским огнем.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com