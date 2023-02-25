Президент Узбекистана распорядился наладить в стране сборку беспилотников

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв поручил организовать в стране сборку беспилотников, говорится на сайте главы государства.

24 февраля Мирзиёев посетил Высшее военное авиационное училище. Во время визита он дал указания «по дальнейшему укреплению воздушной обороны, исходя из наблюдающихся в мире вызовов, наладить экспериментальную сборку беспилотных летательных аппаратов».

В январе 2022 года в Узбекистане начали производить беспилотники «Лочин» («Сокол»). Производством дронов занялся созданный при Госкомоборонпроме Научно-производственный центр беспилотных авиационных комплексов. Беспилотники и квадракоптеры Lochin могут использоваться как для разведки, нанесения ударов, наблюдения в режиме реального времени, сбора информации и управления артиллерийским огнем.