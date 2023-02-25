Число жертв землетрясений в Турции и Сирии возросло до 50 тыс. человек

CentralAsia (CA) - В Турции в результате серии землетрясений погибли 44 218 человек, передает телеканал TRT Haber со ссылкой на данные турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD). Ранее сообщалось о 43 556 погибших.

Общее число погибших в Сирии достигло 5914 человек, включая погибших в повстанческом анклаве и в районах, контролируемых правительством, пишет France24.

По данным AFAD, после землетрясений в центре Кахраманмараша произошло 9 136 афтершоков, из региона эвакуировали более 528 тыс. человек. Поисково-спасательный персонал все еще работает в зоне происшествия.

Разрушительные землетрясения магнитудой до 7,8 произошли на юге Турции 6 февраля. Жертвами стали не только жители Турции, но и сирийцы.

После 20 февраля в Турции прекратили почти все спасательные работы, связанные с землетрясениями, произошедшими 6 февраля, — они продолжились только в турецких провинциях Кахраманмараш и Хатай, которые больше всего пострадали от стихийного бедствия.

Ранее, 23 февраля, в провинции Хатай зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр подземных толчков находился в районе Дефне, очаг залегал на глубине 9,7 км. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.