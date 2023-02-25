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Зеленский сообщил о подготовке «военных шагов» для возвращения Крыма
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Украина готовится к тому, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, люди для этого обучаются не только в Украине, но и на площадках других государств. Так он ответил на вопрос о шансах захвата полуострова в нынешнем году во время пресс-конференции. Каких-либо сроков он не назвал, передает УНИАН.

«Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально, мы готовимся технически: оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления — разной категории и разного характера», - заявил президент Украины.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Большинство государств—членов ООН не признало крымский референдум. После присоединения полуострова Запад начал вводить санкции против России.

В декабре 2022 года начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Крым «будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией».

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