Канада выделит Украине новый пакет помощи в размере $32 млн

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CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о выделении Украине очередного пакета помощи — на этот раз в размере $32,5 млн. Канада также присоединилась к консультативной группе по расследованию преступлений, совершенных на Украине, в группу входят также США, Великобритания и Евросоюз.

Из $32,5 млн $7,5 млн пойдут на разминирование, $13 млн — на привлечение к ответственности, в том числе за сексуальное насилие в условиях конфликта, $12 млн пойдут на противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

«Канада непоколебимо поддерживает суверенитет Украины»,— заявила Жоли.

С февраля 2022 года Канада выделила Украине помощь на сумму более $5 млрд, в том числе более $2,6 млрд в виде финансовой поддержки, более $1,2 млрд в виде военной помощи, $320 млн в виде гуманитарной помощи, дополнительно $96 млн на строительство и более $73,8 млн на безопасность и стабилизацию.

23 февраля страны G7, куда среди прочих входит Канада, сообщили о намерении направить Украине $39 млрд финансовой помощи.