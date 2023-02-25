Зеленский показал комнату в офисе президента, где он живет с начала военных действий (видео)

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский показал журналисту комнату в офисе президента, где он, по его словам, живет с начала военных действий. Кадры с комнатой попали в документальный проект «Год» украинского телеведущего Дмитрия Комарова.

В комнате расположены кровать, умывальник, мойка для волос, пустой стол, телевизор и гардеробная. Из личных вещей в комнате можно заметить только наброшенную на спинку стула куртку, новые по виду кроссовки и один бутылек с каким-то косметическим средством.

Зеленский признался, что иногда спускался из этого помещения с работниками офиса президента в бомбоубежище, однако основное время проводил именно там.

«Это мой дом. Я здесь живу уже год. Мы привыкли здесь всегда выключать свет, потому что бережем электроэнергию. Это уже как привычка», - добавил Зеленский.