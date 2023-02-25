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Два километра мин. Украина расширит минное поле на границах с Россией и Белоруссией
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Верховная Рада Украины одобрила законопроект, который предусматривает расширение заминированной полосы вдоль границ страны с Россией и Белоруссией, сообщает украинская погранслужба.

«Полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину. Это практически будет заминированная территория», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Кроме того, урегулирован порядок привлечения к пограничной службе военных, бойцов Нацгвардии и Нацполиции, а также «определено место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения».

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