Два километра мин. Украина расширит минное поле на границах с Россией и Белоруссией

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CentralAsia (CA) - Верховная Рада Украины одобрила законопроект, который предусматривает расширение заминированной полосы вдоль границ страны с Россией и Белоруссией, сообщает украинская погранслужба.

«Полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину. Это практически будет заминированная территория», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Кроме того, урегулирован порядок привлечения к пограничной службе военных, бойцов Нацгвардии и Нацполиции, а также «определено место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения».