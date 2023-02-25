В Казахстане выявлен 91 случай коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 91 случай коронавирусной инфекции и три случая коронавирусной пневмонии. Летальных исходов не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 407 723 случая КВИ+ и 90 845 случаев КВИ-.

На 25 февраля лечение получают 1 670 человек (1 506 КВИ+ и 164 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 заболевших, амбулаторно лечатся – 1 563. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся трое пациентов, в крайне тяжелом состоянии – четверо заболевших, один пациент – на аппарате ИВЛ.

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