экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на границе Турции и Сирии

CentralAsia (CA) -  На юге Турции в районе границы с Сирией произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Эпицентр был в 25 км от города Антакья. В нем проживают 210 тыс. человек. Очаг землетрясения был на глубине 2 км.

Последний раз землетрясение в Турции было зафиксировано 24 февраля. Его магнитуда составила 4,7. При землетрясениях 6 февраля в Турции погибли 44 тыс. человек, в соседней Сирии бедствие унесло жизни 5,9 тыс. человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com