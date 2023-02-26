Минэнерго Украины заявило об отсутствии дефицита в энергосистеме страны

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CentralAsia (CA) - Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко считает, что в ближайшее время в стране будет стабильная ситуация с энергоснабжением. По его словам, сейчас система работает в «бесдефицитном режиме», а в последствии лимиты могут и вовсе не понадобиться, передает «Страна».

«Сейчас система работает в бездефицитном режиме, уже пошла третья неделя, как производство электроэнергии полностью обеспечивает потребление. У нас есть соответствующие резервы. У нас есть планы и дальше так поддерживать энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок»,— сказал Галущенко эфире телемарафона.

«Я очень надеюсь, что лимиты в ближайшее время нам не понадобятся вообще для областей с точки зрения потребления электричества»,— добавил он.

Он пояснил, что вопрос возобновление экспорта электроэнергии может начаться только в том случае, если будет установлен стабильный профицит электроэнергии в системе. Первостепенной задаче он назвал восстановление электроснабжения там, где еще есть повреждение сетей.

13 февраля «Укрэнерго» сообщило, что темпы восстановления энергосистемы Украины выше темпов разрушения. Массированные удары по украинским объектам энергетики Россия наносила с октября 2022 года. Из-за атак «Укрэнерго» в декабре объявило чрезвычайную ситуацию.