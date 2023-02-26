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В Турции после землетрясений начато расследование в отношении более 600 человек

CentralAsia (CA) -  В Турции начато расследование в отношении 612 человек, которые имеют отношение к обрушившимся во время землетрясений зданиям. Среди них — строительные подрядчики, владельцы зданий или менеджеры, пишет Associated Press.

Министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что 184 из 612 подозреваемых заключены под стражу в ожидании суда. «Обнаружение доказательств в зданиях продолжается в качестве основы для уголовного расследования»,— заявил Боздаг.

В результате землетрясений, которые произошли 6 февраля, обрушились или были серьезно повреждены 173 тыс. зданий. Эксперты заявляют, что многие разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и технологий и часто не соответствовали государственным стандартам.

В результате землетрясений на юге Турции и севере Сирии погибли более 50 тыс. человек, сообщает AP.

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