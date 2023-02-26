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В Казахстане за сутки выявлено 47 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции. Новых случаев коронавирусной пневмонии и летальных исходов не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 407 790 случаев КВИ+ и 90 845 случаев КВИ-.

На 26 февраля лечение получают 1 726 человек (1 562 КВИ+ и 164 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 заболевших, амбулаторно лечатся – 1 619. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся четверо пациентов, в крайне тяжелом состоянии – трое заболевших, один пациент – на аппарате ИВЛ.

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Коронавирус в Казахстане
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