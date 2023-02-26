В Совбезе Белоруссии заявили, что военный потенциал страны составляет около 1,5 млн человек

CentralAsia (CA) - В случае введения в Белоруссии военного положения численность военных организации составит порядка 1,5 млн человек, заявил государственный секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович, передает «Интерфакс».

«Структуры военной организации государства, не Вооруженных Сил, составят где-то до 1,5 млн человек в случае объявления военного положения и перевода экономики на военные рельсы», - сказал Вольфович в интервью гостелеканалу «Беларусь-1» в субботу.

«Но помимо этого для оказания помощи, прежде всего органам Министерства внутренних дел на местах, для защиты общественного порядка, для борьбы с бандитизмом на местах, пресечения мародерства, борьбы с диверсионно-разведывательными группами (...) предназначено народное ополчение», - добавил он.

Закон о народном ополчении, которое в ближайшее время планируют принять в Белоруссии, как раз и узаконит возможности и добровольное желание граждан защищать страну, отметил госсекретарь Совбеза.

Решение о принятии данного закона Вольфович назвал своевременным - исходя из сложной военно-политической обстановки, вызовов и рисков, которые формируются по отношению к Белоруссии.