Чат-бот ChatGPT вызвал переполох на мировом рынке. Кто успеет заработать миллиарды на искусственном интеллекте?

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CentralAsia (CA) - В конце 2022 года компания OpenAI представила миру многофункциональный бот ChatGPT: помимо прочего, он может программировать, давать советы по приготовлению блюд из оставшихся в холодильнике продуктов, писать за студентов рефераты и даже дипломы. Программа получила колоссальную популярность во всем мире, а интернет-гиганты поняли необходимость доказать свое первенство в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ). Однако не у всех это получается. Игроки рынка видят в нашумевшей программе большой потенциал и готовы активно инвестировать в технологии, однако в перспективе искусственный интеллект может оставить людей без работы. Бегущий по лезвию — в материале «Ленты.ру».

Электронные мозги

Популярность нейросети дошла до России в конце января 2023 года. Программа ChatGPT получила широкую известность благодаря Александру Жадану — студенту Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), который попросил бота написать ему выпускную квалификационную работу и в результате получил на защите оценку «удовлетворительно», став дипломированным специалистом по направлению «Менеджмент». На написание и корректировку у студента и искусственного интеллекта ушло менее суток: 15 часов было потрачено на редактирование созданного программой текста, а еще восемь — на внесение правок от научного руководителя. Примечательно, что программе удалось добиться высокого уровня уникальности (82%), при том что большую часть диплома писал именно искусственный интеллект. Подробно о совместной работе Жадан рассказывал в своих соцсетях.

Вклад ИИ в образовательный процесс стали обсуждать и призвали учреждения задуматься об изменении системы проверки знаний учащихся. Что касается студента, то наказывать его отказались. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков посчитал «эксперимент» Жадана просто «проверкой системы на прочность», добавив, что студенты всегда были изобретательны и пытались найти способы, чтобы пойти по пути наименьшего сопротивления. В то же время университет, принявший написанный ботом диплом, пообещал провести повторный анализ работы студента и потребовал ограничить доступ образовательных организаций к ChatGPT, отметив его негативное влияние на обучение.

Прецеденты были и за рубежом. В конце 2022-го некоторые университеты и школы США, Австралии, Франции и Индии заявили о блокировке чат-бота на устройствах студентов и локальных браузерах после того, как учащиеся стали массово пользоваться помощью ИИ в учебе. В Стэнфордском университете в использовании ChatGPT на экзаменах или при написании итоговых работ признались 17% студентов. А в Страсбургском университете во Франции из-за использования чат-бота 20 студентам пришлось пересдавать экзамен в очном формате.

Преподаватели опасаются, что в своих работах учащиеся будут повсеместно использовать программу, что может подорвать развитие навыков критического мышления и решения сложных задач. Поэтому в текущей ситуации необходимо полностью переосмыслить то, как работает нынешняя образовательная система, считают учителя.

Депрессивный бот

Нейросеть ChatGPT была создана компанией OpenAI, занимающейся разработкой технологий на основе машинного обучения. Запустили OpenAI в 2015 году предприниматели Илон Маск и Сэм Олтмен — они хотели создать открытую компанию, которая бы действовала на благо общества, а не государства или корпорации. В OpenAI инвестировали разные предприниматели и основатели венчурных фондов, среди них также оказалась Microsoft, вложившая в программу миллиарды долларов в 2019 и 2021 годах.

$1 млрд может заработать владелец ChatGPT к 2024 году

К январю 2023-го ChatGPT установил мировой рекорд как самое быстрорастущее приложение по числу скачиваний, после чего Microsoft анонсировала очередное крупное вложение, которое, по некоторым оценкам, составляет 10 млрд долларов. Растущий интерес к программе резко увеличил капитализацию корпорации — в феврале она достигла двух триллионов долларов, а Microsoft стала самой дорогой компанией мира после Apple. В OpenAI рассчитывают получить в 2023 году выручку в размере 200 млн долларов, а уже в 2024-м достигнуть одного миллиарда долларов.

ChatGPT может создавать разговорный текст, шутить на разных языках или изображать из себя философа. Чат-бот дает пользователям советы, отвечает на трудные вопросы и решает разные задачи. За несколько дней после запуска программу опробовали более миллиона человек — одни интересовались, как объяснить шестилетнему ребенку, что Санта-Клауса не существует, другие просили бота сгенерировать продолжение любимого сериала, третьи спрашивали, что делать при головной боли.

Помимо этого, ChatGPT может помочь программистам написать код, сочиняет стихотворения, эссе и статьи. В программе также видят потенциал в применении в медицинских учреждениях, например, в американской клинике AnsibleHealth ChatGPT уже используется для упрощения составленных врачами отчетов так, чтобы они стали более понятными для пациентов.

Тем не менее, как и обычный ученик, ChatGPT склонен ошибаться и глючить, заметили пользователи. Так, один из фанатов программы спросил у бота, где можно посмотреть фильм «Аватар 2», на что тот ответил, что фильм еще не вышел и появится в прокате в 2023 году. При этом на вопрос, какой сейчас год, программа отвечала правильно. Другой пользователь довел бота до депрессии, когда тот обнаружил, что не помнит предыдущих разговоров (они стираются), и начал сомневаться в собственной реальности. Также остается не до конца понятным, как ИИ осознает материалы, найденные в интернете: пользователи не уверены, что бот понимает разницу между фактической и недостоверной информацией.

Интеллектуальные войны

Вслед за ростом популярности программы вырос и интерес инвесторов к компаниям из отрасли ИИ. Так, на волне «ChatGPT-мании» с начала года резко взлетели акции китайских компаний Beijing Haitian Ruisheng Science (плюс 205 процентов), Hanwang Technology (плюс 124 процента), Information Technology и Cloudwalk Technology (плюс 102 процента), а отраслевой CSI AI Industry Index вырос на 17 процентов, обходя выросший на 6 процентов CSI300 Index — в него включены акции 300 ключевых компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской бирже. На американском рынке на 500 процентов с начала года дорожали акции компании BigBear.ai, на 50 процентов — производителя чипов Nvidia, более чем на 40 процентов — ИИ-компании SoundHound.

Аналогично отреагировал на бум ChatGPT и криптовалютный рынок. За неделю с 6 по 12 февраля почти все токены, отнесенные отраслевым агрегатором CoinGecko к сфере ИИ, выросли в цене как минимум в два раза. Эксперты утверждают, что всплеск свидетельствует об улучшении настроений на рынке, однако феномен, скорее всего, является временным.

Впрочем, крупнейшие интернет-компании мира уже начали соревноваться за лидерство в этой сфере. Так, на неделе ажиотажа вокруг ChatGPT китайские IT-гиганты Baidu и Alibaba анонсировали тестирование аналогичных инструментов. Например, Baidu сообщила, что завершит проверку бота Ernie Bot уже в марте. На этом фоне акции компании за день выросли более чем на 13 процентов.

Такой же многофункциональный бот разработала и компания Meta — владелец Facebook, WhatsApp и Instagram. Программа Galactica появилась еще до ChatGPT, однако получила колоссальное количество негативных отзывов из-за предоставления недостоверной и противоречивой информации, поэтому вскоре была удалена. Запустить похожий продукт также запланировал «Яндекс». Речь идет о чат-боте на разрабатываемой в компании модели YaLM 2.0. Первая программа может появиться уже до конца 2023 года.

Потенциальным финалом гонки крупнейших технологических компаний за лидерство в данном сегменте может стать образование монополии, дуополии или олигополии на рынке, считает венчурный капиталист и основатель Google Analytics Уэсли Чан.

Битва титанов

На появление бота у Microsoft с опаской отреагировало руководство его главного конкурента Google, предположив, что пользователи начнут обращаться за помощью к ChatGPT, а не просматривать веб-сайты, выдаваемые через поисковик. Поэтому, немного подсуетившись, корпорация опубликовала пост о запуске собственного бота Bard. Через несколько часов после заявления конкурента инвестировавшая в нашумевшую программу Microsoft объявила об интеграции ChatGPT в свою поисковую систему Bing.

С вступлением такого количества компаний в игру началась настоящая гонка, однако станет ли ее итог успешным для всех, покажет время. Уже сейчас соревнование за лидерство в сфере ИИ доставило массу хлопот для Google. Стратегический шаг компании эксперты назвали самым рискованным за всю историю ее существования, и их опасения оправдались — в ходе демонстрации новый чат-бота допустил серьезную ошибку. На вопрос «О каких новых открытиях космического телескопа Джеймс Уэбб я могу рассказать своему девятилетнему ребенку?», Bard привел несколько вариантов ответа. Среди них было утверждение, что этот телескоп использовался для получения самых первых снимков планет за пределами Солнечной системы, однако первые фотографии в действительности были сделаны очень большим телескопом (VLT) Европейской южной обсерватории в 2004 году, что подтвердило НАСА.

«Последние несколько недель Google изо всех сил пытался наверстать упущенное, и это привело к тому, что мы объявили о результатах поспешно, а во время демонстрации был опубликован неправильный ответ», — объяснили в корпорации

Оплошность программы разочаровала инвесторов, и в ходе торгов 8 февраля стоимость акций Alphabet — материнской компании Google — упала на 9 процентов, что привело к снижению капитализации корпорации почти на 100 миллиардов долларов. Решением Google оказались недовольны и сотрудники компании, раскритиковавшие генерального директора Сундара Пичаи за поспешный и неудачный шаг.

Предел риска

Инвесторы продолжают делать ставки на растущий сектор, рискованно вкладывая средства в ИИ на фоне образовавшегося ажиотажа. Однако во время бума стоимость попавших под тренд компаний, как правило, начинают сильно переоценивать, поскольку инвесторы ведутся на концепцию, а бизнес-модели в действительности оказываются неэффективными, предупреждают китайские государственные СМИ.

Так, на волне ажиотажа котировки начинают резко расти, доходя до невообразимых значений, но через некоторое время, когда оживление на рынке проходит, возвращаются к прежним показателям. Однако новый фаворит инвесторов — ценные бумаги разработчиков искусственного интеллекта — имеет серьезный потенциал для влияния на рынок и скорее всего соответствует растущей рыночной оценке, считают в Morgan Stanley.

Российские эксперты также уверены в прибыльности инвестирования в ИИ. «Сфера является приоритетной для многих компаний, а в развитие подобных решений постоянно вкладываются правительства разных стран, крупные игроки на мировом рынке и частные инвесторы», — отметил директор направления Data Fusion Лиги Цифровой Экономики Александр Кобозев. Однако, вкладывая средства в ИИ, трейдеры должны учитывать ряд факторов, например, был ли у компании опыт в подобных разработках, в каких именно отраслях она уже применяет или собирается использовать свое решение, а также кто является потребителем данной технологии и какая у него платежеспособность.

Время машин

Эксперты отрасли опасаются, что создание похожих на ChatGPT программ мировыми технологическими гигантами, такими как Meta и Amazon, потенциально угрожает работе ряда специалистов, создающих тексты, музыку и видео. Волнения подкрепляются новостями о том, что ChatGPT способен успешно пройти собеседования на различные должности как в небольших, так и в крупных компаниях. Так, чат-бот мог бы получить должность младшего программиста в Google или обзавестись медицинской лицензией в США, позволяющей ему на законных основаниях работать в стране врачом.

«Пути назад нет», - основатель Microsoft Билл Гейтссо

Искусственный интеллект может претендовать и на другие профессии и ставит под угрозу востребованность таких специалистов, как программисты, аналитики данных, финансовые консультанты, юристы, маркетологи, а также работники в сфере медиа. Наиболее уязвимыми сейчас являются профессии учителей, работников инвестиционных банков, дизайнеров веб-сайтов и журналистов, считает заместитель декана факультета компьютерных и информационных наук Рочестерского технологического института Пэнчэн Ши. По его мнению, даже в нынешней версии ChatGPT может легко проводить занятия, несмотря на то, что у него есть некоторые пробелы в знаниях.

Также программа может работать намного быстрее и эффективнее, чем начинающие специалисты, создавать сайты. Кроме того, ChatGPT успешно обрабатывает большие объемы информации и даже создает собственные заголовки для статей, однако пока программа неспособна проверять достоверность информации, что ставит под сомнение вероятность замены журналистов и писателей искусственным интеллектом. Однако ученые признают, что чат-бот может сэкономить время сотрудников, которое они тратят на механические задачи, освободив их для решения более важных вопросов.

Игроки рынка уверены, что технология ChatGPT изменит мир. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что считает создание этого чат-бота таким же важным событием, как и изобретение интернета. По его мнению, программа сможет упростить офисную работу и через годы будет выполнять задачи безошибочно, а людям придется работать меньше, чем сейчас.

Впрочем, пока людям не стоит волноваться о потере работы из-за прихода новых технологий. По оценкам Всемирного экономического форума (ВЭФ), несмотря на то что к 2025 году 85 миллионов рабочих мест будут заменены роботами, для поддержки новой экономики будет создано около 97 миллионов новых рабочих мест, что свидетельствует, скорее, о перестройке рынка труда, чем о его сокращении.