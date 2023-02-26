Глава ЦРУ заявил об успешных действиях ВСУ с помощью разведданных США

CentralAsia (CA) - Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что разведывательные данные, предоставленные ЦРУ Украине, помогли ей вести боевые действия против российской армии.

«Наших украинские партнеры по разведке также обладали хорошими разведданными о том, что должно было произойти. Но я действительно думаю, что роль разведки в этом случае в том то, что мы можем предоставлять президенту Зеленскому не только во время этой поездки, но, вы знаете, на протяжении всей войны, помогло ему защищать свою страну с таким мужеством и упорством»,— сказал Уильям Бернс в интервью телеканалу CBSNews.

Бернс напомнил, что по просьбе президента США Джо Байдена посетил Киев незадолго до начала боев, рассказав, что российские войска намерены выдвинуться с территории Белоруссии в сторону украинской столицы. Глава ЦРУ счел, что Зеленский тогда понял, «что поставлено на карту и с чем он столкнулся», а украинская разведка также располагала «хорошими разведданными о том, что должно было произойти».

Глава ЦРУ также заявил об особом интересе главы КНР Си Цзиньпиня к военной операции российских войск на Украине и последовавшей реакции мирового сообщества. По его словам, нет в мире другого лидера, который бы следил за развитием событий с большим интересом. «Я думаю, во многих отношениях он был встревожен и отрезвлен тем, что он видел», — счел Бернс, предположив, что китайское руководство сейчас сомневается относительно возможности вторжения на Тайвань.