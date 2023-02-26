В Узбекистане началось обсуждение поправок в Конституцию

CentralAsia (UZ) - 24 февраля состоялось заседание комитетов Законодательной палаты Олий Мажлиса, ответственных за подготовку проекта конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан».

По данным парламента, введена новая статья, которой предусмотрены задачи государства по защите граждан от безработицы и принятию мер по сокращению бедности. Согласно данной статье, государство организует и поощряет профессиональную подготовку и переподготовку граждан для обеспечения их трудоустройства.

В Конституции закрепляется норма, согласно которой никто не может быть лишен жилья без решения суда и незаконным путем. Лишенному своего жилья собственнику, в случаях и порядке, предусмотренных законом, заблаговременно и в равной стоимости возмещается стоимость его жилья и причиненный ущерб.

Также будет установлено, что налоги и сборы должны быть справедливыми и не препятствовать реализации гражданами своих конституционных прав.

Кроме того, устанавливается норма, в которой будет указано, что «лицо, занимающее должность хокима, не может одновременно занимать должность председателя соответствующего кенгаша народных депутатов».

Как сообщили в пресс-службе Олий Мажлиса, определен предусмотренный законом размер пенсий, пособий и другой социальной помощи, который не может быть ниже официально определенных минимальных потребительских расходов, строго закрепляется норма о том, что граждане имеют право на бесплатное получение гарантированного объема медицинской помощи за счет государства.

В ближайшие дни планируется провести обсуждения проекта закона с участием ученых, правоведов и молодежи.