Сборная Монголии обыграла Гонконг со счетом 76:69. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Матчи отборочного турнира FIBA Asia Cup 2025 в группе F проходят на UG Arena в Улан-Баторе.

24 февраля, сборная Монголии, занявшая второе место в группе D 1-го тура, обыграла Гонконг со счетом 76-69.

На втором матче Монголия разгромила Сингапур со счетом 73-49 в субботу вечером (25 февраля).

Индивидуальная защита с самого начала игры и полное командное давление завершили первую половину с разницей в 12 очков, что оказало большое влияние на победу монгольской команды. Они уступили Гонконгу во 2-й и 4-й четвертях, но выиграли свою первую игру благодаря стабильной третьей четверти и доминирующей первой четверти.

От сборной Монголии команду возглавил Билгуун Баттувшин с 16 очками и 4 подборами, Санчир Тунгалаг с 13 очками, 6 подборами, 3 передачами, Энхбаатар Онолбаатар с 11 очками и 7 подборами и Дөлгөөн Энхбат с 5 очками и 10 подборов.

Чой Куон Цай набрал 19 очков, Шиу Ва Люн - 17 очков, а Ка Хин Марко Леунг - 14 очков из команды Гонконга.

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