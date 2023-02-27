ВИДЕО: Сборная Монголии разгромила команду Сингапура, — FIBA

CentralAsia (MNG) - Волшебный забег продолжается: Монголия выходит в квалификацию Кубка Азии, обыграв Сингапур.

Монголия еще больше укрепила свой статус команды, за которой нужно следить в регионе, заняв место в отборочном турнире FIBA Asia Cup 2025 после победы над Сингапуром со счетом 73-49 в субботу вечером (25 февраля) на UG Arena Улан-Батора.

Команда, которая дебютировала среди взрослых FIBA только в первом раунде предварительных квалификаций в ноябре прошлого года, «Синие волки» теперь стали седьмой страной, принявшей участие в квалификационном турнире Кубка Азии, показав самое впечатляющее выступление на сегодняшний день.

Монголия (3-1) теперь является третьей командой из группы F, вышедшей в следующий этап после Гуама и Таиланда, а это означает, что разыгрывается только один билет.

Герои игры: Все, кроме двух, забили в однобокой победе, а Дэлгэрням Даваасамбуу лидирует с 16 очками при бросках 7 из 9.

Баттөр Ганболд набрал 13 очков, в то время как Энхбаатар Онолбаатар сделал дабл-дабл из 12 маркеров и 14 досок.

Переломный момент: Дэлгэрням забил 10 голов только в первом периоде, где он руководил стартом хозяев поля со счетом 18-4. В дальнейшем он превзошел всех соперников, поскольку четверть закончилась со счетом 26–8 в их пользу.

Затем это оказалось началом одностороннего шоу, к большому удовольствию ценителей, которые увидели, что их ставки опережают целых 35 очков, 45-10, после тройки Томми Билгууна за пять минут до конца второго периода.

Статистика не лжет: в одном из самых неравномерных результатов текущих предварительных квалификаций Монголия забила 47 процентов с игры благодаря своим 25 передачам, что сейчас является третьим результатом в турнире.

И помимо победы на досках, 47-35, скамейка запасных «Синих волков» действительно имела значение, поскольку они превзошли своих коллег, 52-34.

источник: FIBA

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