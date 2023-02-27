Монгольская киберкоманда IHC Esports обыграла известную североамериканскую EG

CentralAsia (MNG) - 22 февраля на Мальте стартует крупный турнир по Counter-Strike: Global Offensive ESL Pro League Season 17.

В нем примут участие 32 команды со всех регионов мира. Они будут бороться за $850 тысяч и квоты на другие крупные турниры.

В соревнованиях примут участие две азиатские команды — монгольская IHC Esports и китайская Lynn Vision.

25 февраля монголы выиграли беспроигрышный матч против североамериканской и давно известной команды Evil Geniuses или EG со счетом 2-1. В этом матче "sk0R" или Тэнгис Батжаргал уверенно лидировал по количеству фрагов в своей команде.

Турнир продлится до 26 марта. Победитель получит $200 тысяч и приглашения сразу на два крупных события – IEM Cologne 2023 и BLAST World Final 2023.

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