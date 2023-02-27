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Монгольский волейболист стал самым ценным игроком тайской лиги

CentralAsia (MNG) -  Золотой призер чемпионата национальной лиги, ежегодно организуемого Монгольской ассоциацией волейбола, Хангал Тамираа 4 ноября 2022 года отправился в Таиланд. Он получил приглашение играть в высшей лиге страны и стал вторым игроком из Монголии в Тайланде.

Его команда «Накхон Ратчасима» лидирует в тайской лиге без поражении. И он был назван одним из 10 лучших спортсменов высшей волейбольной лиги Таиланда в начале февраля.

Тогда он стал MVP игроком тайской лиги то есть самым ценным игроком.

Самый ценный игрок (англ. Most Valuable Player MVP) — награда, которой награждается самый полезный игрок команды, лиги, конкретного соревнования или серии соревнований. Первоначально термин использовался в профессиональном спорте, но в настоящее время стал широко применяться и в любительском спорте, а также в других областях деятельности, таких как бизнес, музыка и многопользовательские видеоигры. Во многих видах спорта награды MVP вручаются за конкретный матч — другими словами, награды игроку матча.

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