Монголы потерпели унизительное поражение с разницей в 1 очко от американского Гуама

CentralAsia (MNG) - Матчи отборочного турнира FIBA Asia Cup 2025 в группе F проходят на UG Arena в Улан-Баторе.

26 февраля, сборная Монголии в группе D 1-го тура, потерпели унизительное поражение со счетом 81-82 в игре против американского Гуама.

Сборная Монголии обыграла Гонконг 76-69 в первый день турнира и Сингапур 73-49 во второй день.

Излишне говорить, что Эрнест Росс-младший под номером 42 успокоил наэлектризованную толпу, когда он буксировал Гуам мимо Монголии, 82-81, в захватывающем завершении второго раунда предварительных квалификационных игр Кубка Азии ФИБА 2025 в воскресенье вечером на UG Arena в Улан-Баторе.

Территория Гуа́ам (Territory of Guam) — остров в архипелаге Марианские острова в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть не входящий в состав США, но являющийся их владением). Гуам является самой западной территорией, принадлежащей США, наряду с остальными Марианскими островами. Как политическое образование Гуам делит архипелаг с Содружеством Северных Марианских Островов.

Неофициальный девиз Гуама — «Там, где начинается день Америки», что является отсылкой к близости острова к линии перемены даты.

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