The Hu выпустила первый эпизод документального мини-сериала «Граждане мира», — Rock Sound

CentralAsia (MNG) - Монгольская хунну-рок-группа выпустила документальный сериал из трех частей о своей карьере, передает Rock Sound

The Hu провела последние пять лет, доминируя над аудиторией по всему миру со своим собственным брендом жанра «хунну-рок» — уникальной смесью западного современного рока / металла и монгольского горлового пения с использованием традиционных монгольских инструментов, исполняемых исключительно на их родном языке.

Накопив более 329 миллионов стримов и 290 миллионов просмотров видео, два сингла в Top 5 Mainstream Rock, несколько аншлаговых мировых туров, выступления на фестивалях, включая Coachella, Lollapalooza и Download Festival, и восторженные отзывы от Billboard, NPR, GQ, The Guardian. , Револьвер и даже сэр Элтон Джон.

В этом эпизоде зрители знакомятся с четырьмя участниками-основателями группы — Гала, Жаяа, Тэмка и Энкуш — и с их традиционными инструментами, включая Морин Хуур, Товшуур и Төмөр Хуур, а также представляют главное послание The Hu, вдохновляющее слушателей на пробудить в себе дух воина и использовать это мужество для распространения добра по всему миру. Эпизод заканчивается объявлением о том, что группа будет названа лауреатом премии ЮНЕСКО «Артист во имя мира» на 2022 год.

В последних двух эпизодах, которые выйдут в эфир 1 и 15 марта соответственно, будет рассказано об их путешествии в парижскую штаб-квартиру ЮНЕСКО, где они получили это звание на церемонии, состоявшейся в декабре прошлого года, и их последующем концерте в знаменитом Casino de Paris.

Этим летом группа также будет выступать по Европе во время фестивального сезона, полный список выступлений смотрите ниже.

Даты тура:

6/7 Nickelsdorf, AT – Nova Rock

6/11 Leicestershire, UK – Download Festival

6/15 Clisson, FR – Hellfest 2023

6/16 Landgraaf, NL – Pinkpop 2023

6/29 Werchter, BE – Rock Werchter 2023

7/5 Aix-les-bains, FR – Musilack 2023

7/6 Madrid, ES – Mad Cool Festival 2023

7/19 Bontida, RO – EC9

Билеты уже в продаже на сайте www.hu.rocks

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения