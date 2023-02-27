Партнерство Xanadu-Zijin в Монголии получило одобрение Китая, — The West Australian

CentralAsia (MNG) - Инвестиционное соглашение фазы два и три между Xanadu Mines и Zijin Mining Group для монгольских медно-золотых проектов Xanadu было одобрено после того, как сделка получила окончательное одобрение Китая.

Партнерство полностью профинансирует флагманский медно-золотой проект Xanadu компании Xanadu, зарегистрированный на бирже ASX, Хармагтай на следующем этапе оценки и разведки, поскольку он приближается к решению о добыче, пишет The West Australian.

Xanadu также будет использовать инвестиции Zijin для продолжения разведки своего перспективного проекта Улаан-Уул в дополнение к принятию окончательного инвестиционного решения о переводе Хармагтай на этап строительства.

Глобальная горнодобывающая компания Zijin уведомила Xanadu о получении одобрения регулирующих органов от правительства Китая, что завершает заключительную часть процесса по продвижению фазы 2 и 3 соглашения о партнерстве.

Первая фаза сделки, в которой Zijin инвестирует 5,6 млн долларов в общей сложности 139 млн полностью оплаченных обыкновенных акций, что дает ему 9,9% миноритарного пакета акций Xanadu, завершена. На втором этапе Zijin инвестирует еще 7,2 млн долларов, чтобы увеличить свою долю до 19,99%, выпустив около 179,1 млн акций по цене 4 цента за акцию.

На третьем этапе Zijin создаст совместное предприятие 50/50 с Khuiten Metals, которое в настоящее время полностью принадлежит Xanadu. Сделка будет включать в себя инвестиции Zijin в размере 35 миллионов долларов США, которые уже предназначены для использования для завершения предварительного ТЭО на Хармагтае в дополнение к продолжению разведки и поддержке текущих расходов на участке.

Важно отметить, что Xanadu будет оператором совместного предприятия, и у нее есть 18-месячный план по завершению предварительного ТЭО флагманского проекта.

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