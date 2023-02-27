В Вене пройдет монголо-австрийский бизнес-форум

CentralAsia (MNG) - Посольство Монголии в Австрии, Монгольская национальная торгово-промышленная палата и Австрийская экономическая палата – Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) совместно организуют монголо-австрийский бизнес-форум 16-22 марта в Вене в здании WKÖ.

По словам организаторов, Австрийская экономическая палата функционирует как федеральная головная организация для государственных палат и торговых ассоциаций Австрии. Для участия в этом форуме зарегистрировались представители банковских и финансовых учреждений, фармацевтических, пищевых и технологических компаний с австрийской стороны, с монгольской стороны, золотодобывающих, шерстяных, кашемировых и пищевых предприятий.

В ходе форума стороны обменяются информацией о развитии деловых и экономических отношений и обсудят возможности сотрудничества в сфере увеличения объемов товарооборота между двумя странами.

В 2019 году приняли участие в последнем монголо-австрийском бизнес-форуме, проходившем в Улан-Баторе, австрийский исполнитель проектов в области здравоохранения «AME International», железнодорожная, строительная и промышленная технологическая компания «Getzner Werkstoffe GmbH», производитель бумаги и бумажной продукции «IBS Austria GmbH» компания по производству медицинского оборудования и инфраструктуры «VAMED ENGINEERING GmbH».

Кроме того, представители банков, финансовых институтов и ведущих компаний, таких как производитель строительно-монтажных подшипниковых сталей «Waagner-Biro Austria Stage Systems GmbH», компания по аутсорсингу технологий «VACE Systemtechnik GmbH», компания аварийно-пожарной техники «Rosenbauer International AG», «Die Raiffeisen Bank International» и «UniCredit Bank Austria AG» приняли участие и представили свою деятельность и продукты на прошедшем форуме.

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