ОАЭ и Монголия подписали Меморандум о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству

CentralAsia (MNG) - Мохаммед бин Ахмед Аль Боварди, государственный министр по делам обороны, и Сайханбаяр Гурсэд, министр обороны Монголии, подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) по сотрудничеству и обмену в области обороны в кулуарах 16-й Международной оборонной выставки (IDEX 2023) и 7-й Выставке морской обороны (NAVDEX 2023).

Меморандум о взаимопонимании направлен на дальнейшее укрепление существующих связей дружбы и военного сотрудничества между двумя странами.

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