ЭКСКЛЮЗИВ: Почему Украина должна победить, — Элбэгдорж Цахиа

CentralAsia (MNG) - Мiddle Asian News представляет вашему вниманию эксклюзивную статью бывшего Президента Монголии Элбэгдоржа Цахия

20 февраля 2023 г.

Как демократически избранный президент, я твердо убежден в том, что дело свободы - в силах людей, сплоченных как один, чтобы защитить ее, когда на нее посягают. Это дело и эта вера сейчас испытываются на залитой кровью земле Украины. Подобного мы не видели уже многие десятилетия. Я только что вернулся с Мюнхенской конференции по безопасности и хочу сказать, что каждый украинец — воин. Я имел честь встретиться с некоторыми из них и они затронули мое сердце.

Поскольку война в Украине идет уже второй год, демократические страны мира должны сплотиться с еще большей решимостью, чтобы гарантировать свободу, которая не подлежит обсуждению. Союзные страны должны предоставить Украине оружие, необходимое для победы.

Тираны в первую очередь всегда заботятся о своем выживании и стремятся как можно дольше удержать власть в своих руках. Процветание собственного народа их мало заботит. Но рано или поздно диктаторы впадают в отчаяние, обслуживая свою коррумпированную паутину и кормя окружающих их мошенников.

Свобода – это возможность для всех. Напротив, деспоты предлагают решения и возможности, которые только утешают их самих. Они утверждают, что вершат правосудие. Но их справедливость избирательна. Они диктуют выбранный ими образ жизни окружающим. Их навязчивой идеей является собственное выживание и долголетие у власти, а не процветание своего народа. Рано или поздно диктаторы впадают в отчаяние, обслуживая свою коррумпированную паутину жуликов и ублажая летающих вокруг них стервятников.

Я знаю, что Путин не терпит свободы. Я много раз встречался с ним. Он презирает различия и конкуренцию. Он боится свободной Украины. Будучи глубоким нарциссом, он не мог смириться с наличием более успешного и благополучного соседа. Свободная, демократическая Украина может представлять серьезную опасность для его режима. Российская агрессия против Украины не произошла на ровном месте. Это была вершина многолетнего соперничества между идеями свободы и кулаками репрессий.

Российская агрессия против Украины не возникла на ровном месте. Это стало кульминацией многолетней битвы между свободой и репрессиями.

Линия фронта этой войны проходит далеко за пределами опустошенных полей сражений Украины. Он проходит через Азию, Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток. Он бушует между лучшими и худшими инстинктами человечества. Между свободным миром и подавленным. Это всеохватывающая война между самодержавием и демократией.

Многие спрашивают, почему по сравнению с Европой большинство азиатских стран занимают нейтральную позицию по отношению к Украине. Ответ прост. К сожалению, азиатский континент также полон самопровозглашенных правителей. В большинстве случаев их правительства пришли к власти недемократичным путем и не имеют законных оснований находиться у власти. Я не понаслышке знаю, как важно твердо стоять на принципах и ценностях, в которые вы верите, в отношениях с более сильными и напористыми соседями.

Украинцы борются именно за этот принцип — не только за свою страну, но и за наше право быть свободными. Их борьба глобальна. В результате наша поддержка должна быть глобальной и абсолютно безоговорочной. Победа Украины станет воодушевлением для всех свободолюбивых людей на этой планете. Автократы повсюду будут вынуждены защищаться. Если Россия победит, диктаторы будут маршировать полным ходом.

Кремлевская пропагандистская машина работает на полную катушку, обвиняя Украину, в то время как российские войска совершают отвратительные военные преступления против украинского народа. По правде говоря, Россию никто не обделяет, кроме Кремля. Никто не истощает ресурсы и потенциал России, кроме Кремля. Агрессивную войну начал никто иной, как Кремль. Наконец, никто не призывает к неизбежной гибели Кремля, но Кремль сам идет к этому благодаря свои действиям.

Кремлевское руководство виновно в серьезных международных преступлениях – оно начало эту агрессивную войну, а затем преднамеренно жестоко издевалось над ни в чем не повинными мирными жителями. Оно не постыдилось принести опустошение и страдания наиболее уязвимым: невинным детям, старикам и семьям. И этот ужас присутствует не только на истерзанных войной территориях. Он есть и в самой России.

Так называемая «частичная» мобилизация Путина внушила страх самым уязвимым слоям населения России, ее этническим меньшинствам, многих представителей которых призвали и бросили на передовую. Буряты, калмыки, тувинцы и другие национальные меньшинства использовались в качестве пушечного мяса. По местным сообщениям, Кремль проводит хрестоматийную этническую чистку, прикрываясь «спецоперацией».

Под давней тенью Путина развитие России было отброшено на поколение назад, а ее политика застыла насквозь. Тем не менее, даже в этом глубоком морозе есть некоторые ощутимые трещины. Война в Украине больше не является конфликтом одного человека. Это причиняет боль бесчисленным жизням, которых касается его темная тень. Сердце каждого разрывается, когда невинные семьи роют могилы для своих близких.

Откровенных и ярких в России чаще всего заставляют молчать. Многие бежали, в то время как оставшиеся в России храбрецы, не согласные с политикой Кремля, все еще борются с коррупцией и протестуют против ужасающей войны, за что подвергаются пыткам и помещаются в тюрьмы. Мир не против русского народа, а против кремлевской клептократии и злодеяний.

Для многих неудивительно, что режим в Кремле уже давно полагается на промывание мозгов и использование криминальных агентов. Даже заключенным в тюрьму новобранцам не хватает простой проверки. Чем безжалостнее и злобнее они по отношению к украинцам, тем больше им рады. Это беглецы от длительных сроков заключения. В основном они были отвергнуты своими близкими. Их миссия - убивать.

Украинские солдаты, которые воюют на передовой, называют наемников Вагнера «волнами зомби». Российские запасы таких волн кажутся неограниченными. Чтобы победить эту ужасающую тактику Кремля, Украина отчаянно нуждается в более совершенном вооружении.

Группа Вагнера оказывается в ловушке своих продолжающихся преступлений в пользу российского режима. Вагнеровская трещина расширяется. Сейчас все больше стран считают их международной преступной организацией, террористической группой. Сообщества, стремящиеся к справедливости, во всем мире требуют ответственности за то, что они сделали и продолжают делать против украинцев.

Некоторые в России разочарованы другими странами, в том числе позицией Монголии в отношении войны против Украины. Из-за своего географического положения, зажатого между Китаем и Россией, правительство Монголии вынуждено балансировать. Однако общественное мнение Монголии решительно осуждает жестокое нападение на эту суверенную нацию.

В связи с этим хочу довести до вашего сведения историческую справку. Когда Адольф Гитлер напал на Советский Союз, народ Монголии объединился против этого фашистского захватчика. Они проявили солидарность с советским народом. Если у кочевников-скотоводов было более 100 лошадей, они отправляли более половины своего стада в Советский Союз. Четверть всех лошадей на советской линии фронта во время Второй мировой войны была предоставлена Монголией. Монгольские запасы золота и твердой валюты были переданы в дар советским властям, ведущим борьбу с захватчиками. Передавалось и мясо на передовую.

Когда суровой зимой 1941 года Советы начали контрнаступление против немецких войск на подступах к Москве, большая часть Красной Армии была одета в теплую форму, изготовленную из шкур и шерсти монгольского скота.

В дни после окончания войны нередко можно было увидеть тощую, но крепкую монгольскую лошадь, стоящую вместе с победоносными союзными войсками на руинах Берлина. Лошади были спасательным кругом, перемещая тяжелую технику и вооружение по грязи и пересеченной местности, в том числе заминированной. В сложных условиях монгольские лошади были единственным средством передвижения, а иногда и столь необходимым источником пищи. Количество лошадей, поставленных монгольскими пастухами в Советы, достигло более полумиллиона.

Также в конце 1941 года Советы начали контрнаступление против немецких войск на подступах к Москве. В те необычайно суровые зимние месяцы большинство солдат и офицеров Красной Армии носили теплую зимнюю форму, сшитую из поголовья крупного рогатого скота в Монголии. Кроме того, при финансовой поддержке Монголии Советы производили колонны танков и парки истребителей. Правительство Монголии четыре года подряд жертвовало свои золотовалютные резервы Советскому Союзу. А пожертвования монгольской баранины и мяса на передовую превзошли те, что были предусмотрены законом о ленд-лизе.

Аналогично сегодня народ Монголии выступает против войны Кремля с Украиной.

Когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз, монголы встали на сторону своего северного соседа, как могли. Когда путинская Россия напала на Украину, народ Монголии с первого дня выступил против жестокого вторжения. Моя точка зрения здесь такова: Запад должен делать то, что делали монголы, и действовать так, как действовали монголы. В поддержку права Украины на существование демократии должны проявить солидарность и взаимопонимание.

Я задаюсь вопросом, почему большинство решений Запада о поддержке Украины всегда на шаг позади российской агрессии. Президент Зеленский с первых дней войны просил «не подвезти», а «побольше оружия». Раздираемая войной Украина все еще просит истребители и ракеты большей дальности.

Украинцы платят самую высокую цену за нашу свободу. Они страдают, проливают кровь и жертвуют всем, что им дорого, не только для защиты своего суверенитета и демократии, но и для восстановления разрушенного мирового порядка.

У президента Байдена и канцлера Шольца может быть время подождать. Но раненой Украине совсем некогда ждать. Тех, кто отхватил украинские территории, города и села, не ждут. Убийцы, насильники и мародеры не теряют времени даром. Группа Вагнера не ждет. Наконец, Путин не ждет.

Ни одну страну, столкнувшуюся с агрессией и разрушениями такого масштаба, нельзя просить подождать. Украине нужны КРЫЛЬЯ и ракеты, чтобы уничтожать, истощать и наносить поражение российским эскадронам смерти. Путин перестанет воевать только тогда, когда исчерпает все свои смертоносные арсеналы. Единственный путь к миру лежит через победу Украины.

Победа означает больше, чем изгнание российской агрессии, даже больше, чем освобождение всей оккупированной украинской территории. Победа требует восстановления Украины после конфликта и полного восстановления после путинской войны. Если Украине этого не удастся, свобода и свободный мир столкнутся с постоянным запугиванием и агрессией со стороны диктатур..

Героям Слава! Украинцы — герои для всех, кто любит свободу и демократию.

Элбэгдорж в настоящее время является приглашенным научным сотрудником Бернара и Сьюзан Лиото в Стэнфордском университете. Он бывший премьер-министр и президент Монголии и член Старейшин, группы бывших мировых лидеров, основанной Нельсоном Манделой.

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