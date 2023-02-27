Пакистан предупредил администрацию афганских талибов о бездействии против ТТП

CentralAsia (CA) - Пакистан утверждает, что в последние месяцы участились нападения внутри Пакистана со стороны боевиков запрещенного движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП), использующих территорию Афганистана.

Пакистан предупредил временную администрацию афганских талибов, что, если террористы, причастные к трансграничным нападениям в стране, не будут ликвидированы, Исламабад примет меры против них внутри Афганистана, сообщает Khaama Press со ссылкой на информационное агентство Anadolu.

Высокопоставленная пакистанская делегация во главе с министром обороны Хаваджей Асифом передала это послание исполняющему обязанности заместителя премьер-министра Афганистана мулле Абдулу Гани Барадару во время его однодневного визита в Кабул в среду, 22 февраля. Асифа сопровождали генерал-лейтенант Надим Ахмед Анджум, глава межведомственной разведки (ISI), специальный представитель Пакистана в Афганистане Мохаммад Садик, посол Пакистана в Афганистане Убайдур Рехман Низамани и высокопоставленные представители министерств обороны и иностранных дел.

«Наша делегация передала очень громкое и четкое послание руководству афганских талибов, чтобы они не позволили базирующимся в Афганистане боевикам «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) начать какое-либо наступление на территории Пакистана и уничтожили их с афганской земли», — заявил высокопоставленный представитель пакистанской службы безопасности Anadolu на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен говорить со СМИ.

«В случае, если ТТП не сможет остановить трансграничные нападения и не предпримет никаких действий по их ликвидации или изгнанию из их укрытий, у Пакистана не будет другого выбора, кроме как атаковать их укрытия в приграничных районах внутри Афганистана», — заявили источники в правительстве.

В ответ на заявления пакистанской делегации мулла Абдул Гани Брадар отверг присутствие боевиков ТТП в Афганистане и заявил, что афганский временный режим не позволит какой-либо террористической группировке представлять угрозу безопасности других стран в регионе и за его пределами.

Кабул хотел укрепить торгово-экономические связи с Исламабадом, сказал Барадар, подчеркнув важность «братских отношений» между двумя соседями. Он настаивал на том, чтобы торгово-экономические вопросы не отделялись от политики и безопасности. Пакистанская делегация также пообещала решить эти вопросы.

К встрече также присоединились исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани и исполняющий обязанности министра обороны мулла Мохаммад Якуб, на котором Якуб рассказал об атаке беспилотников, проведенной США в прошлом году в Кабуле, согласно официальному источнику. В августе 2022 года президент США Джо Байден объявил, что его силы убили главу «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири в результате удара беспилотника, что временная администрация талибов отказалась открыто признать.

Афганские официальные лица утверждали, что США нанесли удар, используя воздушное пространство Пакистана. Однако Исламабад отверг это утверждение, заявив, что США никогда не разрешалось использовать свое воздушное пространство против Афганистана. Официальные лица «Талибана» также настаивали на том, что ТТП не присутствует в Афганистане, поскольку все ее руководство переехало в Пакистан после захвата Кабула талибами в августе 2021 года.

«Мы показали им доказательства того, как ТТП планировала и осуществила недавние атаки в Банну и Пешаваре из Афганистана, и предупредили их, что любая дальнейшая атака приведет к жесткому ответу со стороны Пакистана», — сказал представитель пакистанской службы безопасности. Он имел в виду контртеррористический объект Банну, который был захвачен боевиками ТТП на три дня в декабре прошлого года, в результате чего были убиты как минимум два сотрудника службы безопасности, прежде чем пакистанская армия уничтожила всех террористов в ходе операции.

Более 100 человек, в основном полицейские, также были убиты в конце прошлого месяца в результате взрыва террористом-смертником мечети на территории полицейского участка на северо-западе Пешавара. Отвечая на вопрос об ожидаемом ответе Пакистана в случае нападения, этот чиновник сказал: «У нас нет другого выбора, кроме как атаковать укрытия боевиков в приграничных районах на территории Афганистана. Мы передали это сообщение афганской стороне», — добавил он.

Напряженность в отношениях между двумя соседями возросла после того, как талибы сняли пограничное ограждение в некоторых точках вдоль пакистано-афганской границы, что привело к увеличению террористических атак ТТП на территории Пакистана в последние месяцы. Барадар был одним из высших командиров, который, как сообщается, провел годы в плену у пакистанских войск, прежде чем был освобожден, чтобы возглавить делегацию талибов на знаковых переговорах в Дохе в 2020 году, которые расчистили путь для повторного захвата Афганистана.