Зеленский уволил командующего операцией объединенных сил в Донбассе

Эдуард Москалев

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский снял генерал-майора Эдуарда Москалева с поста командующего операцией Объединенных сил (ООС) в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента.

«Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности командующего Объединенных сил», — говорится в тексте указа. По какой причине он был уволен, в документе не уточняется.

Москалев был назначен на должность командующего 15 марта 2022 года. До него этот пост занимал Александр Павлюк, который сейчас является командующим группировкой сил и средств обороны Киева.

До назначения на должность командующего ООС Москалев был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками оперативного командования «Восток». Весной 2022 года Зеленский наградил его орденом Богдана Хмельницкого II степени — он используется для награждения украинцев за особые заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности.