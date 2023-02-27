В результате кораблекрушения в Италии погибли 59 мигрантов

CentralAsia (CA) - В результате кораблекрушения у южных берегов Италии, примерно в 20 км от города Кротоне, погибли 59 мигрантов. Об этом сообщили младший министр внутренних дел Ванда Ферро и мэр Кротоне Винченцо Воче.

Среди погибших — 12 детей, сообщила Ферро, по ее словам, которые приводит агентство Reuters, число погибших, вероятно, будет расти. «Число подтвержденных жертв составляло 59»,— сообщил Воче.

К середине дня 26 февраля удалось спасти 81 человека, из них 22 доставлены в больницу, передает Deutsche Welle.

По словам выживших, на борту судна, вышедшего три или четыре дня назад из турецкого Измира, находилось 140-150 человек, в том числе выходцы из Афганистана, Пакистана, Ирана и Сомали.

Катастрофа произошла вечером 25 февраля у побережья Стеккато-ди-Кутро на востоке Калабрии. По данным итальянской береговой охраны, лодка разбилась о скалы в нескольких метрах от берега, некоторые находившиеся на ней люди смогли спастись самостоятельно. Бургомистр Кутро Антонио Черасо в эфире телеканала SkyTG25 заявил, что обломки деревянной лодки разбросаны в 300 метрах от берега.

Газета La Repubblica со ссылкой на очевидцев пишет, что на лодке, разбившейся в Калабрии, находились около 250 человек. Поисково-спасательная операция продолжается, людей ищут пожарные и другие спасатели с помощью гидроциклов, самолетов и подводных лодок.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в связи с трагедией выразила глубочайшее сожаление и подчеркнула, что ее правительство полно решимости остановить незаконную миграцию, чтобы избежать дальнейших катастроф.

По данным Международной организации по миграции (IOM), с 2014 года в центральном Средиземноморье погибли или пропали без вести 20 333 человека. Только в прошлом году этот показатель составил 2367 человек. При этом Италия является одной из основных стран, в которую пытаются попасть морским путем мигранты из Африки и с Ближнего Востока.