В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,2

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 27 февраля в 08:01 (по местному времени) произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС Казахстана.

«Эпицентр землетрясения расположен в 689 км к юго-западу от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения - 10,0. Магнитуда MPV - 4,2», - говорится в сообщении.

Сведений об ощутимости нет.

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