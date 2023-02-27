В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,2
- Таджикистан, общество
- 10:55, 27 февраля 2023
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- Обновлено: 10:57, 27 февраля 2023
CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 27 февраля в 08:01 (по местному времени) произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС Казахстана.
«Эпицентр землетрясения расположен в 689 км к юго-западу от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения - 10,0. Магнитуда MPV - 4,2», - говорится в сообщении.
Сведений об ощутимости нет.
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