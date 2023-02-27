В Таджикистане из-за схода лавины погибли 3 человека

CentralAsia (TJ) - Три человека погибли из-за схода снежной лавины на автотрассе Душанбе – Чанак, ведущей в Согдийскую область на севере Таджикистана, сообщает филиал компании IRS на своей странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что вечером в субботу на 157 км трассы, на Шахристанском перевале, попал под лавину автомобиль «Муссо», перевозивший пассажиров.

«В результате погибли три человека, а один пассажир был госпитализирован в Шахристанскую районную больницу», - отмечает IRS.

Отмечается, что сотрудники филиала компании IRS, которая занимается обслуживанием автомобильной дороги Душанбе-Худжанд, совместно со специалистами КЧС «прибыли на место происшествия и приложили все усилия для спасения указанных лиц».

Другие подробности не сообщаются, имена погибших не указаны.

За последний месяц в Таджикистане в результате схода снежных лавин погибло более 20 человек. Большинство из них - жители Хорога.

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