В Казахстане за сутки зарегистрировали 33 случая заражения коронавируcом

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CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии и летальных исходов в целом не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 407 823 случая КВИ+.

На 27 февраля лечение получают 1 723 человека (1 563 КВИ+ и 160 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 заболевших, амбулаторно лечатся – 1 616. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – четыре человека, в крайне тяжелом – трое.

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Коронавирус в Казахстане

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