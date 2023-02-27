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В Турции после землетрясений арестованы 188 застройщиков и подрядчиков
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Турции арестованы 188 человек, ответственных за разрушенные во время землетрясений здания. В основном это застройщики и подрядчики. Ранее после исследования рухнувших или частично пострадавших объектов установили 626 подозреваемых, сообщает Hurriyet.

«В то время как 188 подозреваемых арестованы, 218 освобождены»,— пишет издание.

AP сообщало, что в результате землетрясений, которые произошли 6 февраля, обрушились или были серьезно повреждены 173 тыс. зданий. Эксперты заявляют, что многие из них были построены с использованием некачественных материалов и технологий.

По данным на 26 февраля, в Турции в результате землетрясений погибли 44 374 человека.

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