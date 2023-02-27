В Казахстане на выборах депутатов мажилиса и маслихатов будут пять бюллетеней разных цветов

CentralAsia (KZ) - В Казахстане на предстоящие выборы депутатов в мажилис и маслихаты будет изготовлено пять разных избирательных бюллетеней голубого, зеленого, пурпурного, оранжевого и серого цвета. Требования к бюллетеням и их формат определили в понедельник в Центральной избирательной комиссии РК, передает «Власть».

Как сообщила член ЦИК Сабила Мустафина, избирательные бюллетени для голосования по выборам депутатов мажилиса парламента по партийным спискам будут голубого цвета, по одномандатным территориальным избирательным округам – зеленые. Избирательные бюллетени для голосования по выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, избираемых по партийным спискам, будут пурпурного цвета, по выборам по одномандатным округам – оранжевого цвета, а по выборам маслихатов городов областного значения и районов – серого.

«В связи с имеющейся высокой конкурентностью кандидатов в ряде избирательных округов, например, наибольшая конкуренция – 34 и 42 кандидата на один мандат в Астане, а также 36, 32, 32 кандидатов в Алматы по трем округам, наименьшая – 5 кандидатов в округе №25 Туркестанской области. Поэтому предлагается установить вариативный размер бюллетеня, то есть, до 16 кандидатов формат А5, размером 148 на 210 мм, больше 16 кандидатов – выкраиваемый формат 148 на 500 мм», - отметила Мустафина.

В этой связи бюллетени на выборы в мажилис и маслихаты по одномандатным округам будут разного формата – в зависимости от количества кандидатов на конкретном избирательном округе.

При этом количество бюллетеней по выборам депутатов в мажилис составит по 12 млн 152 тыс. 876 штук, включая резерв в 1% от общего числа избирателей.

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