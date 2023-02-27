Умер российский политолог Глеб Павловский

Глеб Павловский

CentralAsia (CA) - Российский политолог, сооснователь «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский скончался ночью 27 февраля после тяжелой болезни на 72-м году жизни, сообщил «Ведомостям» его друг, профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский.

О смерти Павловского также сообщил галерист Марат Гельман в соцсетях.

Причина смерти политолога и журналиста не раскрывается. Журналист Алексей Венедиктов ранее сообщал, что Павловский тяжело болен, но не уточнял, чем именно.

Павловский родился в 1952 году в Одессе, окончил истфак Одесского госуниверситета. В 1991–1992 годах Глеб Павловский был заместителем председателя правления издательского дома «Коммерсантъ», в 1994–1995-м — редактором и издателем ежеквартальника «Пределы власти», в 1995–1996-м — учредителем и соредактором журналистского обозрения «Среда». С октября 2005-го по апрель 2008 года вел программу «Реальная политика» на НТВ.

В 1995 году он учредил «Фонд независимой политики» (переименован в фонд эффективной политика), который в 2000 году участвовал в президентской кампании Владимира Путина, после чего выступал в роли консультанта администрации президента. Во время сотрудничества с АП работал с замглавы администрации Владиславом Сурковым, разработал концепцию молодежного движения «Наши».

В 2011 году АП расторгла контракт с ФНП. После этого Павловский стал придерживаться оппозиционных взглядов, а также принимал участие в публичных акциях протеста, в частности, весной 2012 году после победы Владимира Путина на президентских выборах. Также Глеб Павловский принимал участие в избирательной кампании президента Украины Виктора Януковича в 2004 году. Выступал против проведения Россией «спецоперации» в Украине.