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На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

CentralAsia (CA) -  В восьми километрах юго-западнее города Малатья, расположенного на востоке Турции, произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям.

Землетрясение произошло в 12:04 по местному времени. Эпицентр располагался на глубине 6,9 км в уезде Ешильюрт. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, его также ощутили в Сирии. Число погибших в Турции превышает 44,3 тыс., в Сирии жертвами стали 5,9 тыс.

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