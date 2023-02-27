На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6
- Азия и мир, общество
- 15:39, 27 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - В восьми километрах юго-западнее города Малатья, расположенного на востоке Турции, произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям.
Землетрясение произошло в 12:04 по местному времени. Эпицентр располагался на глубине 6,9 км в уезде Ешильюрт. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.
Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, его также ощутили в Сирии. Число погибших в Турции превышает 44,3 тыс., в Сирии жертвами стали 5,9 тыс.
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