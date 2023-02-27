«Я довольно рано начал политически бузить». Что Глеб Павловский говорил об СССР, России и Украине? - «Лента.ру»

Глеб Павловский

CentralAsia (CA) - В Москве 27 февраля на 72 году жизни скончался советский диссидент, российский политолог и политтехнолог Глеб Павловский — один из самых знаменитых и публичных представителей своей непубличной профессии. Его называли творцом победы Бориса Ельцина на выборах 1996 года и серым кардиналом Кремля. Так оно было или не так, спорят до сих пор. «Лента.ру» собрала самые яркие высказывания Павловского о себе и политике, власти и людях, СССР, России и Украине.

Про путь к политике

«Прежде всего я был одесситом. И хотя я жил в прекрасном городе, этот город был по атмосфере довольно обывательским, буржуазным. Мне в нем было душновато».

Про первую политическую листовку

«Я довольно рано начал политически бузить, чуть не с 10-12 лет. В пятом классе я наклеил свою первую политическую листовку: «Голосуйте за Джона Кеннеди».

Про карьеру

«В детстве я много колебался. Я хотел стать волшебником, доктором, любовником и директором порта. Я попробовал все, кроме последнего».

Павловский на пресс-конференции «Неформальные объединения в СССР»

Про Советский Союз

«Союз [в 1953-1968 годах] выглядел иногда как страна более передовая, чем западные государства, которые вели колониальные войны. (...) Это был светлый период. Советский Союз, Россия поддерживала деколонизацию, а Запад — не очень».

Про перестройку Горбачева

«Собственно говоря, что такое перестройка? Это была созданная ненадолго и рухнувшая — в частности, конечно, по вине создателя — либеральная империя».

Про Ельцина

«Ельцин нес привлекательный импульс упрощения. Когда все стало невыносимо, происходящее хотелось прекратить чем угодно. Из этого «чем угодно» и выскочил секретарь Свердловского обкома! С его ордынскими хитростями: я простой русский мужик, иду из баньки, теорий не ведаю, пьяненький».

Про крушение СССР

«Крушение Советского Союза в 1991 году не было предсказано ни одной разведкой мира. Хотя внутри СССР все было достаточно очевидно — по крайней мере, для нас, там живущих».

Про устройство России

«Назвать Российскую Федерацию федеративной было трудно. В 1990-е годы это была унитарная государственность с какими-то, я бы сказал, земельными осложнениями».

Про выборы-1996

«Я был типа националистом — не таким, как Тесак, но примерно как Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), и считал, что в случае победы [на выборах президента] первым делом Зюганов сбросит Северный Кавказ как непрофильный актив. А обвинит во всем, конечно, Ельцина. Я не хотел проигрыша в [первой чеченской] войне».

О своей роли в этих выборах

«Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги. Если бы этого не было, не было бы ничего. Ельцин продул бы с разгромным счетом. Вторая десятка — это группа Чубайса, в которую я входил».

О втором сроке Ельцина

«Ельцин висел на волоске. В принципе, путч был возможен каждый месяц, мы его ждали. Отчасти по вине Бориса Николаевича, который держал армию и спецслужбы в каком-то смысле вне государства, в стороне».

Про политику на стыке веков

«Идея глобальной конкуренции, обуревающая нас, действительно заставляла двигаться и торопиться, чтобы успеть усилиться раньше, чем это сделают наши мировые противники или же «дорогие партнеры», как любил говорить Путин».

Про Систему

«Ничего годного нами не создано, кроме одного — вот этой самой Системы. Ее устройство оригинально, глобально, хитро. Оно обеспечивает странную жизнь полутораста миллионам человек, о которых почти не знает».

Про Украину

«Каким-то образом, непонятным для меня до сих пор, я превратился в пугало для украинцев. Не знаю, чем это объяснить».

Павловский на марше памяти Бориса Немцова

Про мир

«Когда де Голля разбудили по поводу ввода войск в Прагу [в 1968 году], он сказал: «Не стоило будить. Это их проблемы». Это цинично, но это опять же порядок холодной войны, которого сейчас нет, а из санкций он не родится, из антисанкций — тем более».

Про власть

«Мне никогда не хотелось никем править — ни Россией, ни вообще людьми».

Про блоги

«Роль блогов в современной мне жизни субъективно напоминает роль собраний домкомов, профкомов, низовых партсобраний и коммунальных обсуждений в 20-30-е годы в СССР».

О славе

«Я не люблю видеть себя на экране. Это такая слабость, она у разных людей бывает».

Об отставке из Кремля

«Меня выставили, расторгли контракт. Это было в апреле 2011 года. Эту дату я до сих пор праздную как Пасху».

О смерти

«Тут тетя доктор меня спросила, как я хочу умереть, от рака или инфаркта? Знаете ли, задумался!».

О жизни

«Я боялся, что моя жизнь пройдет банально. Вот она и прошла небанально».