В России введут режим «контролируемого пребывания» для мигрантов

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CentralAsia (CA) - В России будут исключены случаи фиктивной постановки на учет мигрантов, ведомства уже наладили обмен информацией о таких случаях, а соответствующий законопроект уже разработан, сообщил на совещании в Челябинске секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передает «Интерфакс».

«Разработан проект федерального закона, предусматривающий введение для мигрантов режима «контролируемого пребывания». Разработан и внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет», — сказал он.

По его словам, за последний год приняты меры по усилению государственного контроля над миграционными потоками, особенно в сфере взаимодействия между различными ведомствами.

В августе 2022 года зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании профильной комиссии сообщил, что в России готовится новый «всеобъемлющий законопроект», регулирующий условия въезда и выезда иностранцев, а также их пребывания на территории страны.

Он добавил, что для решения вопросов в этой сфере нужен комплексный подход. Медведев анонсировал заседание Совбеза, посвященное миграции, в сентябре. «Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства», — подчеркнул он.