«Многие предлагают мне закрыть СМИ, но я этого не сделаю», — президент Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения новой школы №71 в Каршинском районе Кашкадарьинской области в очередной раз заявил о поддержке средств массовой информации, сообщает пресс-служба президента.

«Мы не слышали справедливый голос народа из-за того, что были закрытой страной и не поддерживали средства массовой информации. Не слышали. Нравится дыхание свободы? Мне нравится. Да, мне сложнее так работать. Но мне говорят: «Закройте». Я не закрою. Чтобы, как раньше, прокурор и СНБ были проверяющими? Мы достигли своих целей?» — задался вопросом президент.

Глава государства отметил, что необходимо «дружить» со СМИ.

«Пусть говорят, но говорят справедливо. Пусть критикуют, но критикуют правильно. Если от них будет польза селу, школе, образованию, то будет ещё лучше. Я каждый день читаю, в том числе интернет. По мере возможности выделяю на это два часа, беру в руки карандаш и отмечаю себе. Из 10 мнений 9 оказываются правильными. Это правильное направление? Правильное», — сказал он.

В феврале 2021 года Шавкат Мирзиёев во время общения с журналистами заявил, чтобы они «не прекращали справедливо доносить достижения и недостатки». «Не бойтесь. За вами стоит президент», — сказал тогда он.

Президент также предлагал наказывать чиновников за цензуру, давление и вмешательство в работу СМИ