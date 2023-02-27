Греция усилила пограничный контроль, чтобы сдержать поток беженцев после землетрясения в Турции и Сирии

CentralAsia (CA) - Греция усилила пограничный контроль на сухопутной и морской границе с Турцией. Греческие власти ожидают новой волны беженцев, покинувших свои дома после разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции и севере Сирии, сообщает The Guardian.

Власти Греции предприняли чрезвычайные меры, чтобы сдержать ожидаемый поток людей. Министр по делам миграции Нотис Митаракис призвал усилить систему наблюдения и возвести дополнительные ограждения на границе. Сотни пограничников вышли на службу в регионе Эврос для патрулирования греко-турецкой сухопутной границы. Власти страны ожидают, что многие оставшиеся без крова жители Турции весной отправятся в Европу, если им не окажут гуманитарную помощь.

«Массовое переселение миллионов людей – это не решение проблемы. Экстренную помощь в Турцию и Сирию необходимо отправить до того, как это произойдёт», – подчеркнул Нотис Митаракис.

В начале 2023 года стало известно, что правительство Греции решило возвести ограждение на протяжении всей границы с Турцией вдоль реки Эврос. Строительство барьера началось ещё в 2020 году, после обострения ситуации на греческо-турецкой границе. К 2021 году греческая сторона успела построить 40 километров забора. Афины обвиняли Турцию в намеренной отправке мигрантов в Грецию для дестабилизации обстановки в стране. В 2022 году греческий пограничный контроль пресёк незаконное проникновение в страну 256 тысяч мигрантов, прибывших с территории Турции, сообщает SKAI.

«Брюссель выделил Греции больше денег на решение проблем миграции, чем любой другой стране-члену ЕС. На смену убогим лагерям на Самосе, Леросе и Косе пришли огромные, дорогостоящие, «закрытые и контролируемые» центры временного содержания, а в 2023 году ожидается открытие подобных центров для просителей убежища на Лесбосе и Хиосе. Правозащитные группы сравнили эти центры с тюрьмами», – сообщает The Guardian.

Беженцы, пытающиеся попасть в Европу после землетрясений в Турции и Сирии, направляются не только в Грецию. 26 февраля 59 беженцев, в том числе 12 детей, погибли после того, как их судно врезалось в скалы в бурном море у берегов итальянской Калабрии. По словам выживших, на борту отплывшего из Турции судна было от 140 до 150 человек. 81 человек выжил, 20 пострадавших доставили в больницу, сообщает Reuters.