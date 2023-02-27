CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об участках деятельности пограничных представителей Казахстана и Кыргызстана, сообщает Акорда.
«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей (карта 1:200 000)», - говорится в документе.
Основная цель протокола – определение территориальных пределов участков государственной границы, на которых пограничные представители Казахстана и Кыргызстана несут ответственность за выполнение своих функций.
Протокол направлен на установление правовой основы и регулирование отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, предусматривает определение участков деятельности пограничных представителей на казахстанско-кыргызской государственной границе, что будет способствовать поддержанию установленного режима государственной границы нашей страны.
Согласно протоколу, правительства РК и КР определили следующие участки: со стороны Казахстана – Алматинский, Кордайский и Таразский участки; со стороны Кыргызстана – Иссык-Кульский, Чуйский и Таласский.