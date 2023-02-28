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ООН озвучила число погибших мирных жителей в Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Управление верховного комиссара ООН по правам человека обновило статистику о жертвах среди мирного населения Украины. По состоянию на 27 февраля 2023 года с начала боевых действий в стране зафиксировано 8101 погибших и 13479 раненых мирных граждан.

Среди погибших: 3584 мужчины, 2127 женщин, 201 девочка и 256 мальчиков. Пол 31 ребенка и 1902 взрослых определить не удалось.

Среди раненых: 3536 мужчин, 2421 женщина, 293 девочки и 398 мальчиков. Также ранены 271 ребенок и 6560 взрослых, чей пол неизвестен.

Больше всего жертв в Донбассе — 3714 погибших, 5202 раненых.

«К большей части жертв среди мирного населения привело применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения»,— говорится в материале ООН.

Информация о погибших и раненых задерживается из нескольких регионов, где велись интенсивные боевые действия. Речь идет в том числе о Мариуполе, Изюме, Лисичанске, Попасной, Cеверодонецке. Реальные цифры пострадавших могут быть гораздо выше, подчеркнули в ООН.

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