Украина подтвердила стягивание войск на границу с Приднестровьем

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CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сообщила, что украинские войска сосредоточились у границы с Приднестровьем. По ее словам, масштаб сил адекватен «той угрозе, которая гипотетически возможна» со стороны России.

«Наши силы сосредоточены вдоль всей границы Приднестровья»,— сказала Гуменюк в эфире украинского телевидения.

Она подчеркнула, что «угрозы» с приднестровского и белорусского направлений скорее являются «гипотетическими». В частности Гуменюк исключила высадку российского десанта в Приднестровье, где находится миротворческий контингент, поскольку «для этого необходимо пересечь воздушное пространство или стран НАТО, или непосредственно Украины», а этого «никто не позволит».

23 февраля Минобороны России заявило, что Украина готовит провокацию против Приднестровья. 24 февраля ведомство сообщило, что на границе с Приднестровьем было зафиксировано «значительное скопление» личного состава и техники армии Украины. В ведомстве сочли, что это говорит о подготовке к вторжению в Приднестровье.

Однако в тот же день Минобороны Молдавии сообщило, что не видит угроз на границе с Украиной. В ведомстве сочли, что заявление России «призвано вызвать панику и замешательство среди людей по обе стороны Днестра».

До этого, 21 февраля, новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал Россию вывести своих миротворцев, расположенных в Приднестровье. Он отметил, что Россия неоднократно брала на себя это обязательство. Около 1,5 тыс. российских миротворцев охраняют самый большой склад боеприпасов в Европе, который располагается в приднестровском селе Колбасна. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков советовал Кишиневу быть осторожнее в вопросе о российских миротворцах в Приднестровье.